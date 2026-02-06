G 180 Q Quick Connect purškimo pistoletas
Naujasis G 180 Q purškimo pistoletas su greitąja jungtimi (Quick Connect) yra 13 cm ilgesnis ir dar patogesnis naudoti bei ergonomiškesnis.
Ilgesnis, patikimesnis ir ergonomiškesnis: 13 cm ilgesnis purškimo pistoletas G 180 su greitąja jungtimi suteikia dar daugiau komforto nei anksčiau. Tai puiki alternatyva Kärcher K 2 - K 7 aukšto slėgio įrenginių modeliams, turintiems greitąją jungtį.
Savybės ir privalumai
Greito pajungimo jungtis
- Greito sujungimo sistema, leidžianti lengvai sujungti purškimo pistoletą su aukšto slėgio žarna.
Greita jungtis
- Galima naudoti įvairius Kärcher priedus.
Valymo priemonės naudojimas be purškimo antgalio, tiesiogiai per purškimo pistoletą
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Plovimo antgalis tiesiai ant paleidimo pistoleto (be purškimo ieties)
- Efektyvus ir greitas nešvarumų pašalinimas.
Saugos užraktas nuo vaikų
- Purškimo pistoleto rankenėlė yra užblokuota.
Suderinamas su visais „Kärcher“ K 2–K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiais su „Quick Connect“ adapteriu
- Puikiai tinka planuojant vėliau atnaujinti ir pakeisti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|551 x 43 x 188
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ