G 180 Q Quick Connect purškimo pistoletas

Naujasis G 180 Q purškimo pistoletas su greitąja jungtimi (Quick Connect) yra 13 cm ilgesnis ir dar patogesnis naudoti bei ergonomiškesnis.

Ilgesnis, patikimesnis ir ergonomiškesnis: 13 cm ilgesnis purškimo pistoletas G 180 su greitąja jungtimi suteikia dar daugiau komforto nei anksčiau. Tai puiki alternatyva Kärcher K 2 - K 7 aukšto slėgio įrenginių modeliams, turintiems greitąją jungtį.

Savybės ir privalumai
Greito pajungimo jungtis
  • Greito sujungimo sistema, leidžianti lengvai sujungti purškimo pistoletą su aukšto slėgio žarna.
Greita jungtis
  • Galima naudoti įvairius Kärcher priedus.
Valymo priemonės naudojimas be purškimo antgalio, tiesiogiai per purškimo pistoletą
  • Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Plovimo antgalis tiesiai ant paleidimo pistoleto (be purškimo ieties)
  • Efektyvus ir greitas nešvarumų pašalinimas.
Saugos užraktas nuo vaikų
  • Purškimo pistoleto rankenėlė yra užblokuota.
Suderinamas su visais „Kärcher“ K 2–K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiais su „Quick Connect“ adapteriu
  • Puikiai tinka planuojant vėliau atnaujinti ir pakeisti. 
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 551 x 43 x 188