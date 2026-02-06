G 180 Q Smart Control purškimo pistoletas
G 180 Q Smart Control aukšto slėgio purškimo pistoletas visiems Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginiams, iš Smart Control serijos su LCD ekranu ir slėgio bei ploviklio valdymo mygtukais.
Pilnas valdymas: G 180 Q Smart Control aukšto slėgio purškimo pistoleto +/– mygtukų dėka, vienu paspaudimu galima lengvai valdyti slėgio lygį ir ploviklio kiekį. Ypač įsisenėjusių nešvarumų valymui, purškimo pistoletu galima įjungti papildomą stipresnį režimą, kuris suteikia dar daugiau galios. Be valdymo ant purškimo pistoleto, slėgio nustatymus taip pat galima paprastai ir patogiai kontroliuoti Kärcher Home & Garden programėle. G 180 Q Smart Control skystųjų kristalų ekrane nustatymus galima matyti bet kuriuo metu - nepriklausomai nuo oro sąlygų. Purškimo pistoletas su Quick Connect adapteriu tinka visiems Smart Control serijos Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
Savybės ir privalumai
+/- mygtukai ant rankenos
- Patogiam slėgio ir plovimo priemonės koncentracijos nustatymo valdymui.
Slėgio lygio atvaizdavimas LCD ekrane
- Nuolat stebėkite nustatymus.
„Boost“ režimas
- Esant dideliam purvui, padidinimo slėgio režimą galima įjungti per purškimo pistoletą.
Valdymas per Kärcher Home & Garden išmanią programėlę
- Slėgio nustatymai purškimo pistoletui gali būti perduodami per programėlę.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|552 x 48 x 225