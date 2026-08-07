Garų valytuvo rankinis įrankis
Su šiuo komplektu, turinčiu lanksčią antgalį ir švelnią mikropluošto šluostę, lengvai išvalysite net ir sunkiai pasiekiamas dušo kabinos, sienų plytelių ir kitų paviršių vietas.
Lankstaus rankinio antgalio rinkinį sudaro rankinis antgalis su lanksčiomis šoninėmis dalimis ir aukštos kokybės mikropluošto šluostė. Kartu jie užtikrina optimalius sunkiai pasiekiamų lygių ir išgaubtų paviršių valymo rezultatus. Rankinis antgalis, švelniai paspaudus, automatiškai prisitaiko prie paviršiaus kontūrų. Didelis garų pralaidumas leidžia pasiekti puikius ir higieninius valymo rezultatus – net kampai ir kraštai bus švarūs akimirksniu. Naudojant lipnios fiksacijos sistemą, šluostę galima greitai ir lengvai pritvirtinti prie rankinio antgalio. Darbo metu šluostė išlieka saugiai prigludusi ir nenuslysta. Po valymo panaudotą šluostę galima nuimti nuo rankinio antgalio nesiliečiant su nešvarumais.
Savybės ir privalumai
Lankstūs šoniniai galaiLengvai prisitaiko prie, pavyzdžiui, kriauklių ir vonių išlenkimų. Šluostė efektyviai valo įvairius paviršius, nepalikdama nešvarumų likučių. Dėl siaurėjančių kraštų lengva valyti net sunkiai pasiekiamas vietas, pvz., už čiaupų.
Aukštos kokybės mikropluošto šluostėDėl specialios kilpinės struktūros šluostė ypač gerai surenka nešvarumus ir užtikrina kruopštų valymą. Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistemaŠluostė prie rankinio antgalio tvirtinama tiesiog ją prispaudžiant Valant šluostė neslysta.
Dirželis ant audinio
- Keičiant šluostes nereikia liestis prie purvo: tiesiog laikykite šluostę už dirželio ir traukite rankinį antgalį aukštyn ir tolyn.
Audinys dengia visas puses
- Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
- Apsaugo baldus nuo įbrėžimų.
Nedidelis
- Rankinio antgalio dydis yra tinkamas naudoti vidutinio dydžio patalpose
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|160 x 170 x 55
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Dušo kabina / vonia
- Virtuvių paviršiai
- Kaitlentės
- Orkaitė
- Gartraukiai