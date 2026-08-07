Gaubtas nuo taškymosi
Gaubtas cilindriniams fasadų valymo šepečiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos - netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi.
Gaubtas nuo taškymosi yra labai lengvai tvirtinamas tiesiai ant besisukančio cilindrinio šepečio pavaros ir yra pagamintas iš permatomos medžiagos, kurios dėka valymo šepetys yra visuomet gerai matomas, ir kurią lengva pakeisti naudojant "Velcro" lipukus. Gaubto nuo taškymosi dėka, fasado valymo metu operatorius išlieka sausas bei užtikrinami geresni valymo rezultatai, nes vanduo nubėga nuo fasado ir purvo dalelės automatiškai nuplaunamos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|40
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
Videos
Suderinami įrenginiai
- Cilindrinio šepečio pavaros komplektas
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka fasadų ir saulės baterijų valymui