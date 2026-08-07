Gaubtas nuo taškymosi

Gaubtas cilindriniams fasadų valymo šepečiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos - netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi.

Gaubtas nuo taškymosi yra labai lengvai tvirtinamas tiesiai ant besisukančio cilindrinio šepečio pavaros ir yra pagamintas iš permatomos medžiagos, kurios dėka valymo šepetys yra visuomet gerai matomas, ir kurią lengva pakeisti naudojant "Velcro" lipukus. Gaubto nuo taškymosi dėka, fasado valymo metu operatorius išlieka sausas bei užtikrinami geresni valymo rezultatai, nes vanduo nubėga nuo fasado ir purvo dalelės automatiškai nuplaunamos.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 40
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Puikiai tinka fasadų ir saulės baterijų valymui