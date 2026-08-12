Geležtė LMO 2-18
Norint įstatyti iš aukštos kokybės plieno pagamintus vejapjovės ašmenis į LMO 2-18 akumuliatorinę vejapjovę tereikia atlikti kelis veiksmus. Ašmenų pjovimo plotis – 32 cm. Užtikrina nepriekaištingą vejos pjovimą.
Tobula veja prasideda nuo tobulo nereikalingos žolės pašalinimo. O tai įmanoma padaryti tik naudojant tinkamus ašmenis. LMO 2-18 vejapjovės ašmenys, kurių pjovimo plotis yra 32 cm, užtikrina reikiamą pjovimo aukštį net ir sunkiai prieinamose sodo vietose. Aukštos kokybės itin aštrūs plieniniai ašmenys niekada nepaliks nelygių žolės stiebų ar netolygiai nupjautų ruožų. Taigi, galite būti tikri, kad akumuliatorine vejapjove nupjauta veja atrodys nepriekaištingai. Jei vejapjovės ašmenis prireiks pakeisti, tereikės atlikti kelis paprastus veiksmus, todėl liks kur kas daugiau laiko, kurį galėsite skirti darbams ir mėgavimuisi tuo visiems puikiai pažįstamu šviežiai nupjautos žolės kvapu.
Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
- Aukštos kokybės plienas užtikrina puikius pjovimo rezultatus nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės.
Lengvas ašmenų keitimas
- Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
- Kruopščiai suprojektuota ašmenų forma užtikrina, kad nupjauta žolė iškart atsiduria žolės surinkimo talpykloje.
Puikiai suderinami priedai
- Vejapjovės ašmenys idealiai tinka LMO 2-18 akumuliatorinei vejapjovei.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pjovimo plotis (cm)
|32
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|316 x 67 x 10
Pritaikymo sritys
- Veja