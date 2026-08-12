Geležtė LMO 3-18
34 cm pjovimo pločio vejapjovės ašmenys – puikus pasirinkimas naudojant akumuliatorinę vejapjovę LMO 3-18 ir norint užtikrinti išskirtinai puikius žolės pjovimo rezultatus.
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys, skirti akumuliatorinei vejapjovei LMO 3-18, nepalieka jokių nelygių žolės ruožų. Jų pjovimo plotis yra 34 cm, todėl žolė pjaunama tolygiai, nepaliekant nelygių plotų net sunkiai prieinamose vejos vietose. Plieniniai ašmenys nupjauna kiekvieną žolės stiebelį taip tiksliai, kad pjovimo rezultatai išties stebina tobulumu. O jei reikia pakeisti vejapjovės ašmenis, tai galima padaryti vos keliais paprastais veiksmais, todėl kur kas daugiau laiko galėsite mėgautis pačiu žolės pjovimo procesu ir supančia gamta. Kruopščiai suprojektuota ašmenų forma užtikrina, kad nupjauta žolė iškart atsiduria žolės surinkimo talpykloje. Kad galėjo žinoti, kad pjauti žolę gali būti taip smagu!
Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
- Aukštos kokybės plienas užtikrina puikius pjovimo rezultatus nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės.
Lengvas ašmenų keitimas
- Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
- Kruopščiai suprojektuota ašmenų forma užtikrina, kad nupjauta žolė iškart atsiduria žolės surinkimo talpykloje.
Puikiai suderinami priedai
- Vejapjovės ašmenys idealiai tinka LMO 3-18 akumuliatorinei vejapjovei.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pjovimo plotis (cm)
|34
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|335 x 68 x 14
Pritaikymo sritys
- Veja