Geležtė LMO 4-18 Dual
Jokių nelygių žolės stiebų, jokių netolygių ruožų – visa tai užtikrins aštrūs plieniniai 37 cm pjovimo pločio vejapjovės ašmenys, skirti „LMO 4-18 Dual“ vejapjovei.
Veja šviežiai nupjauta, o visos žolės nuopjovos tvarkingai surinktos žolės surinkimo talpykloje – visus šiuos puikius rezultatus užtikrina ašmenys, išsiskiriantys kruopščiai apgalvotu dizainu! Aštrūs plieniniai ašmenys, skirti „LMO 4-18 Dual“ akumuliatorinei vejapjovei, neišpešioja žolės ir nepalieka vejoje nelygių ruožų. 37 cm pjovimo ploto ašmenys patikimai nupjauna žolę iki reikiamo aukščio ir padeda sukurti veją, į kurią žiūrėti tikras malonumas! O pakeisti vejapjovės ašmenis galima vos keliais paprastais veiksmais.
Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
- Aukštos kokybės plienas užtikrina puikius pjovimo rezultatus nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės.
Lengvas ašmenų keitimas
- Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
- Kruopščiai suprojektuota ašmenų forma užtikrina, kad nupjauta žolė iškart atsiduria žolės surinkimo talpykloje.
Puikiai suderinami priedai
- Vejapjovės ašmenys idealiai tinka „LMO 4-18 Dual“ akumuliatorinei vejapjovei.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pjovimo plotis (cm)
|37
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|370 x 94 x 18
Pritaikymo sritys
- Veja