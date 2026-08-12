Geležtė LMO 4-18 Dual

Jokių nelygių žolės stiebų, jokių netolygių ruožų – visa tai užtikrins aštrūs plieniniai 37 cm pjovimo pločio vejapjovės ašmenys, skirti „LMO 4-18 Dual“ vejapjovei.

Veja šviežiai nupjauta, o visos žolės nuopjovos tvarkingai surinktos žolės surinkimo talpykloje – visus šiuos puikius rezultatus užtikrina ašmenys, išsiskiriantys kruopščiai apgalvotu dizainu! Aštrūs plieniniai ašmenys, skirti „LMO 4-18 Dual“ akumuliatorinei vejapjovei, neišpešioja žolės ir nepalieka vejoje nelygių ruožų. 37 cm pjovimo ploto ašmenys patikimai nupjauna žolę iki reikiamo aukščio ir padeda sukurti veją, į kurią žiūrėti tikras malonumas! O pakeisti vejapjovės ašmenis galima vos keliais paprastais veiksmais.

Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
  • Aukštos kokybės plienas užtikrina puikius pjovimo rezultatus nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės.
Lengvas ašmenų keitimas
  • Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
  • Kruopščiai suprojektuota ašmenų forma užtikrina, kad nupjauta žolė iškart atsiduria žolės surinkimo talpykloje.
Puikiai suderinami priedai
  • Vejapjovės ašmenys idealiai tinka „LMO 4-18 Dual“ akumuliatorinei vejapjovei.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pjovimo plotis (cm) 37
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 370 x 94 x 18
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Veja