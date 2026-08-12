Geležtė LMO 5-18 Dual
Tikslus žolės pjovimas, dedant minimalias pastangas – visa tai užtikrina 41 cm pjovimo pločio plieniniai ašmenys, skirti „LMO 5-18 Dual“ akumuliatorinei vejapjovei.
Akumuliatorius įkrautas, oras puikus, metas sodo darbams. Dėl aštrių plieninių ašmenų „LMO 5-18 Dual“ akumuliatorinė vejapjovė pjauna žolę galingai ir tiksliai, nepalikdama nelygių vejos ruožų. Ašmenys pagauna žolės stiebelius 41 cm pjovimo plotyje, po savęs palikdami idealiai nupjautą veją. Ašmenis pakeisite vos keliais paprastais veiksmais, tad daugiau laiko galėsite mėgautis paprastais sodininkystės malonumais.
Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
- Aukštos kokybės plienas užtikrina puikius pjovimo rezultatus nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės.
Lengvas ašmenų keitimas
- Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
- Kruopščiai suprojektuota ašmenų forma užtikrina, kad nupjauta žolė iškart atsiduria žolės surinkimo talpykloje.
Puikiai suderinami priedai
- Vejapjovės ašmenys idealiai tinka „LMO 5-18 Dual“ akumuliatorinei vejapjovei.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pjovimo plotis (cm)
|41
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|410 x 93 x 19
Pritaikymo sritys
- Veja