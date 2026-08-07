Grandinė pjūklui PSW 18-20 Battery

Maža vibracija ir lengvas keitimas: PSW 18-20 Battery pjūklo grandinė su 20 cm ašmenims kiekvieną kartą užtikrina kokybišką pjovimą.

Dėl paprastos įtempimo sistemos, grandinę galima greitai ir lengvai pritvirtinti prie akumuliatorinio šakų pjūklo PSW 18-20 Battery 20 cm geležtės. Grandinė užtikrina optimalų pjovimo našumą, yra labai patvari ir universali. Maža grandinės vibracija - taip pat įspūdinga.

Savybės ir privalumai
Kokybiška grandinė
  • Su Kärcher akumuliatoriniu šakų pjūklu visada pasiekiama aukščiausia pjovimo kokybė.
Grandinės pakeitimas yra nesudėtingas
  • Grandinės pakeitimas naudojant paprastą tempimo sistemą yra nesudėtingas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva sidabrinis
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 330 x 35 x 5
Pritaikymo sritys
  • Šakos