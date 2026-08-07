Grandinė pjūklui PSW 18-20 Battery
Maža vibracija ir lengvas keitimas: PSW 18-20 Battery pjūklo grandinė su 20 cm ašmenims kiekvieną kartą užtikrina kokybišką pjovimą.
Dėl paprastos įtempimo sistemos, grandinę galima greitai ir lengvai pritvirtinti prie akumuliatorinio šakų pjūklo PSW 18-20 Battery 20 cm geležtės. Grandinė užtikrina optimalų pjovimo našumą, yra labai patvari ir universali. Maža grandinės vibracija - taip pat įspūdinga.
Savybės ir privalumai
Kokybiška grandinė
- Su Kärcher akumuliatoriniu šakų pjūklu visada pasiekiama aukščiausia pjovimo kokybė.
Grandinės pakeitimas yra nesudėtingas
- Grandinės pakeitimas naudojant paprastą tempimo sistemą yra nesudėtingas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|330 x 35 x 5
Pritaikymo sritys
- Šakos