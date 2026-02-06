Grąžto dulkių gaudyklė
Su nauju priedu WD 2–WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.
Daugiau jokio nepatogaus ir, svarbiausia, papildomo darbo šluojant ar siurbiant gręžimo dulkes – nuo šiol jas galite šalinti tiesiogiai iš gręžiamos angos. Nesvarbu, ar gręžiate sieną, lubas ar kitus paviršius (pvz., plyteles, tapetus, tinką, akmenį, betoną ar medieną) – dėl patentuotos dviejų kamerų sistemos ir guminio sandarinimo šis „Kärcher Home & Garden“ WD 1-7 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių bei SE 4-6 plaunančiųjų siurblių antgalis tvirtai ir saugiai laikosi ant bet kurio įprasto paviršiaus. Be to, jums nebereikės kito asmens pagalbos, galite gręžti ir siurbti dulkes be jokių pastangų ir iš karto palikti švarią aplinką. Šis gręžimo dulkių siurbimo antgalis tinka visiems įprastiems grąžtams iki 15 mm pločio.
Savybės ir privalumai
Gręžimas be dulkių ir jų liekanų
Dirba patikimai ant visų sienų ir lubų paviršių
Gręžimas aukštai virš galvų yra lengvesnis nei bet kada
Gręžimas ir siurbimas be kitų žmonių pagalbos
Lengvas valdymas - prijunkite siurbimo žarną, įjunkite dulkių siurblį, įdėkite priedą į norimą padėtį ir gręžkite
Paspaudus geltoną jungiklį, gręžimo antgalio pozicija gali būti lengvai pakeista neišjungiant dulkių siurblio
Grąžtams, kurių skersmuo iki 15 mm
Tinka Kärcher Home & Garden daugiafunkciams dulkių siurbliams
Tinka visiems „Kärcher“ drėgno valymo siurbliams SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|207 x 106 x 117
Suderinami įrenginiai
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Spezial
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control
- WD 5 Control P
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Keraminės plytelės
- Tapetai
- Gipsas
- Medis
- Akmuo
- Betonas