Greitasis įkroviklis

Kad galėtumėte greitai tęsti langų valymą: greitasis įkroviklis akumuliatoriniams langų valytuvams WV 6 ir WV7 .

Su greituoju įkrovikliu akumuliatorinius langų valytuvus Kärcher WV 6 ir WV 7 galima įkrauti itin greitai.

Savybės ir privalumai
Tinka WV 6 ir WV 7 langų valytuvams
  • Greitas įkroviklis yra WV 6 atsarginė dalis
Greitas baterijos įkrovimas
  • Prietaisas yra greitai paruošiamas naudoti vėl
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 29 x 122 x 114