Greitasis įkroviklis
Kad galėtumėte greitai tęsti langų valymą: greitasis įkroviklis akumuliatoriniams langų valytuvams WV 6 ir WV7 .
Su greituoju įkrovikliu akumuliatorinius langų valytuvus Kärcher WV 6 ir WV 7 galima įkrauti itin greitai.
Savybės ir privalumai
Tinka WV 6 ir WV 7 langų valytuvams
- Greitas įkroviklis yra WV 6 atsarginė dalis
Greitas baterijos įkrovimas
- Prietaisas yra greitai paruošiamas naudoti vėl
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|29 x 122 x 114