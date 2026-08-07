Greito sujungimo jungtis

Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su EASY!Lock sriegiu

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Suderinami įrenginiai
Priedai
Greito sujungimo jungtis atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.