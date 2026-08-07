Greito sujungimo jungtis

Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitam sujungimo sistemai 2.115-000. SuEASY!Lock išoriniu sriegiu.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Suderinami įrenginiai
Greito sujungimo jungtis atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.