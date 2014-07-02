Greito sujungimo mova

Greitam skirtingų purkštuvų ir priedų pakeitimui. Optimalus pritaikymas Kärcher priedams, ypač sujungimui tarp pistoleto ir purkštuvo. Su vidiniu M 22 x 1.5.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (g) 320
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4
Priedai
Greito sujungimo mova atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.