Greito sujungimo mova
Greitam skirtingų purkštuvų ir priedų pakeitimui. Optimalus pritaikymas Kärcher priedams, ypač sujungimui tarp pistoleto ir purkštuvo. Su vidiniu M 22 x 1.5.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (g)
|320
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
Priedai
Greito sujungimo mova atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.