Grindų antgalis „Comfort“ garo valytuvui SC 1
Naudojant praktišką grindų antgalį „Comfort“, rankinis garų valytuvas greitai paverčiamas garų šluostę grindims „du-viename“.
Iš rankinio garų valytuvo - į „du-viename“ grindų šluostę per kelias sekundes: tai įmanoma su praktišku grindų antgaliu „Comfort“. Norėdami kruopščiai išvalyti kietas grindis, paprasčiausiai pritvirtinkite „Comfort“ grindų antgalį su audiniu ir vamzdžiais prie SC 1. Grindų rinkinys yra standartinėje SC 1 grindų rinkinio komplektacijoje.
Savybės ir privalumai
Audinio tvirtinimo mechanizmas
- Lengvas šluostės pritvirtinimas prie grindų antgalio.
Inovatyvus grindų antgalio valomasis paviršius
- Optimalūs rezultatai dėka efektyvaus garų ir valymo šluostės, dengiančios visą antgalio paviršių.
Comfort Floor komplektą galima lengvai pritvirtinti
- Dėl praktiško kištukinio lizdo sujungimo, grindų antgalį galima greitai ir lengvai pritvirtinti prie garo valytuvo vamzdžių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|247 x 50 x 568
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės