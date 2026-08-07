Grindų antgalis „Comfort“ garo valytuvui SC 1

Naudojant praktišką grindų antgalį „Comfort“, rankinis garų valytuvas greitai paverčiamas garų šluostę grindims „du-viename“.

Iš rankinio garų valytuvo - į „du-viename“ grindų šluostę per kelias sekundes: tai įmanoma su praktišku grindų antgaliu „Comfort“. Norėdami kruopščiai išvalyti kietas grindis, paprasčiausiai pritvirtinkite „Comfort“ grindų antgalį su audiniu ir vamzdžiais prie SC 1. Grindų rinkinys yra standartinėje SC 1 grindų rinkinio komplektacijoje.

Savybės ir privalumai
Audinio tvirtinimo mechanizmas
  • Lengvas šluostės pritvirtinimas prie grindų antgalio.
Inovatyvus grindų antgalio valomasis paviršius
  • Optimalūs rezultatai dėka efektyvaus garų ir valymo šluostės, dengiančios visą antgalio paviršių.
Comfort Floor komplektą galima lengvai pritvirtinti
  • Dėl praktiško kištukinio lizdo sujungimo, grindų antgalį galima greitai ir lengvai pritvirtinti prie garo valytuvo vamzdžių.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,7
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 247 x 50 x 568
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Kietosios grindų dangos
  • Sienų plytelės