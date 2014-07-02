Grindų antgalis šlapiam ir sausam siurbimui su perjungimu

Keičiamas drėgno ir sauso valymo siurblio antgalis, užtikrinantis puikų purvo siurbimą. Lengvas prisitaikymas prie drėgnų ar sausų nešvarumų naudojant pėdos jungiklį. Tinka visiems Kärcher Home & Garden sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams.

Nesvarbu, sausas ar drėgnas, smulkus ar stambus purvas - keičiamas drėgno ir sauso valymo siurblio antgalis užtikrina puikų purvo siurbimą ir stebina optimaliu slydimu šoninių volelių dėka. Jį taip pat galima greitai ir lengvai pritaikyti šlapiems ir sausiems nešvarumams, naudojant pėdos jungiklį. Pridedamas praktiškas laikymo antgalis, leidžiantis greitai ir patogiai pastatyti siurbimo vamzdį ir grindų antgalį darbo pertraukų metu.

Savybės ir privalumai
Optimalus purvo įsiurbimas valant sausu ir šlapiu būdu, dėka dviejų integruotų šepečio juostelių ir / arba valytuvų
Patogus prisitaikymas prie atitinkamo tipo nešvarumų dėl praktiško kojinio jungiklio
Dėl labai gerų slydimo savybių, kurias užtikrina šoniniai voleliai, siurbiant reikia mažai pastangų
Integruotas stovėjimo priedas prietaiso grindų antgaliui laikyti
Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Standartinis nominalus diametras (mm) 35
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 260 x 70 x 124
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Terasos
  • Pėsčiųjų takai
  • Įėjimo zona
  • Meistro dirbtuvėlė
  • Rūsys
  • Garažas
  • Techninė patalpa
  • Renovacija
  • Skysčiai