Grindų antgalis šlapiam ir sausam siurbimui su perjungimu
Keičiamas drėgno ir sauso valymo siurblio antgalis, užtikrinantis puikų purvo siurbimą. Lengvas prisitaikymas prie drėgnų ar sausų nešvarumų naudojant pėdos jungiklį. Tinka visiems Kärcher Home & Garden sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams.
Nesvarbu, sausas ar drėgnas, smulkus ar stambus purvas - keičiamas drėgno ir sauso valymo siurblio antgalis užtikrina puikų purvo siurbimą ir stebina optimaliu slydimu šoninių volelių dėka. Jį taip pat galima greitai ir lengvai pritaikyti šlapiems ir sausiems nešvarumams, naudojant pėdos jungiklį. Pridedamas praktiškas laikymo antgalis, leidžiantis greitai ir patogiai pastatyti siurbimo vamzdį ir grindų antgalį darbo pertraukų metu.
Savybės ir privalumai
Optimalus purvo įsiurbimas valant sausu ir šlapiu būdu, dėka dviejų integruotų šepečio juostelių ir / arba valytuvų
Patogus prisitaikymas prie atitinkamo tipo nešvarumų dėl praktiško kojinio jungiklio
Dėl labai gerų slydimo savybių, kurias užtikrina šoniniai voleliai, siurbiant reikia mažai pastangų
Integruotas stovėjimo priedas prietaiso grindų antgaliui laikyti
Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 70 x 124
Suderinami įrenginiai
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Spezial
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control
- WD 5 Control P
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Terasos
- Pėsčiųjų takai
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
- Rūsys
- Garažas
- Techninė patalpa
- Renovacija
- Skysčiai