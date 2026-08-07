Grindų antgalių rinkinys EasyFix
Dėl patogios tvirtinimo sistemos ir suderinamos universalios grindų valymo šluostės galite keisti "EasyFix" garų valytuvų grindų antgalių rinkinio šluostę neturėdami sąlyčio su nešvarumais.
"EasyFix" garų valytuvo grindų antgalis turi pritaikytą universalią grindų valymo šluostę ir užtikrina puikius valymo rezultatus ant kietų grindų - net kampuose ir palei kraštus. Naudojant išmaniąją kablio ir kilpos sistemą, universalią grindų valymo šluostę galima greitai ir lengvai pritvirtinti prie grindų antgalio.
Savybės ir privalumai
Aukščiausios kokybės mikropluoštas
- Šluostė su specialia kilpų struktūra ypač gerai surenka nešvarumus ir kruopščiai valo visus užsandarintus kietus paviršius.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistema
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
- Naudojimo sritis (pvz., virtuvės ir vonios kambario atskyrimas)
Inovatyvi lamelos technologija
- Dėka "Lamella" technologijos garai tolygiai pasiskirsto ant valomo paviršiaus ir grindų valymo šluostės.
Lanksti antgalio jungtis
- Ergonomiškas ir efektyvus valymas, nepriklausomai nuo valančiojo ūgio.
- Idealus valyti po baldais.
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, pakraščių ir sunkiai prieinamų vietų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 115 x 100
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės