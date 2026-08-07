Grindų antgalių rinkinys "EasyFix", skirtas SC 1
Švara be sąlyčio su nešvarumais: Su grindų valymo rinkiniu EasyFix, skirtu SC 1, rankinį garų valytuvą galite akimirksniu paversti grindų šluoste.
Rankinis garų valytuvas akimirksniu virsta grindų valymo šluoste: su patogiu grindų valymo rinkiniu EasyFix, skirtu SC 1, tai įmanoma. Tiesiog pritvirtinkite universalią grindų valymo šluostę prie EasyFix grindų antgalio, naudodami lipnios fiksacijos sistemą, ir prijunkite antgalį prie dviejų SC 1 prailginimo vamzdžių (po 0,5 m) - galite iš karto pradėti kruopščiai valyti kietas grindis. Universali grindų valymo šluostė su specialia kilpine struktūra užtikrina ypač gerą purvo surinkimą. Didelis garų pralaidumas leidžia pasiekti puikius ir higieniškai švarius valymo rezultatus kampuose ir pakraščiuose. Grindų valymo rinkinys EasyFix įeina į standartinį SC 1 EasyFix įrangos komplektą.
Savybės ir privalumai
Aukščiausios kokybės mikropluoštas
- Šluostė su specialia kilpų struktūra ypač gerai surenka nešvarumus ir kruopščiai valo visus užsandarintus kietus paviršius.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Paprastas EasyFix grindų antgalių rinkinio tvirtinimas prie SC 1
- Grindų antgalis EasyFix gali būti lengvai prijungiamas prie įrenginio.
Lipnios fiksacijos sistema
- Grindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
- Naudojimo sritis (pvz., virtuvės ir vonios kambario atskyrimas)
Inovatyvi lamelos technologija
- Dėka lamela technologijos, garai paskirstomi vienodai virš valomo paviršiaus.
Lanksti antgalio jungtis
- Ergonomiškas ir efektyvus valymas, nepriklausomai nuo valančiojo ūgio.
- Idealus valyti po baldais.
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, pakraščių ir sunkiai prieinamų vietų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|520 x 115 x 100
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės