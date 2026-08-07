Grindų šluosčių rinkinys "EasyFix
Dvi grindų valymo šluostės, skirtos kruopščiam ir higieniškam kietųjų grindų valymui esant vidutiniam ir dideliam užterštumui.
Power EasyFix grindų valymo šluosčių rinkinyje yra dvi aukštos kokybės šluostės, skirtos kruopščiam ir higieniškam valymui garų valytuvu. Šluostėje "Ultra Abrasive" yra daugiau abrazyvinių plaušelių, kurie ypač lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus. Šluostė "Abrasive" pašalina nešvarumus abrazyvinių plaušelių dėka, o papildomos minkštos medžiaginės dalelės puikiai surenka nešvarumus, pavyzdžiui, šluostant po valymo šluoste "Ultra Abrasive". Dėl lipnios fiksacijos sistemos šluostes galima lengvai ir greitai pritvirtinti prie garų valytuvo grindų antgalio: tiesiog prispauskite grindų valymo šluostę prie EasyFix grindų antgalio ir viskas. Darbo metu šluostė saugiai išlieka savo vietoje. Po valymo panaudotą šluostę galima nuimti nuo EasyFix grindų antgalio be jokio sąlyčio su nešvarumais: tam tereikia prispausti prie šluostės pritvirtintą kojos liežuvėlį ir ištraukti grindų antgalį.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės pluošto mišinys
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistema
- Grindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
- Naudojimo sritis (pvz., virtuvės ir vonios kambario atskyrimas)
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 115 x 10
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Akmeninės grindys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės