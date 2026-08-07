Grindų valymo rinkinys garų valytuvui SC 1 EasyFix
Švara be sąlyčio su purvu: Naudojant SC 1 grindų valymo rinkinį „EasyFix“, rankinį garų valytuvą galima greitai paversti garų šluoste „2-viename“.
Rankinis garų valytuvas ar garų šluostė „2-viename“ vos per kelias sekundes: tai įmanoma su praktišku grindų valymo rinkiniu „EasyFix“, skirtu SC 1. Paprasčiausiai naudokite lipnios fiksacijos sistemą, kad pritvirtintumėte mikropluošto grindų šluostę prie grindų antgalio „EasyFix“, ir prijunkite rankeną prie dviejų prailginimo vamzdžių (kiekvienas yra 0,5 m) prie SC 1 - tada galėsite pradėti kruopštų kietų grindų valymą. Grindų valymo rinkinys „EasyFix“ įeina į standartinę SC 1 „EasyFix“ komplektaciją.
Savybės ir privalumai
Paprastas pritvirtinimas prie SC 1 garų valytuvo
- Grindų antgalis EasyFix gali būti lengvai prijungiamas prie įrenginio.
Lipnios fiksacijos sistema
- Lengva pritvirtinti grindų šluostę prie antgalio, tiesiog ją prispaudus.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
Inovatyvi lamelos technologija
- Dėka lamela technologijos, garai paskirstomi vienodai virš valomo paviršiaus.
Lanksti antgalio jungtis
- Ergonomiškas ir efektyvus valymas, nepriklausomai nuo valančiojo ūgio.
- Idealus valyti po baldais.
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, pakraščių ir sunkiai prieinamų vietų valymui.
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|517 x 43 x 40
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės