Guminė juosta antgaliui FRV 30

Glotnioms vidaus grindims. Valytuvas pagerina "FRV 30" siurbimo rezultatą ir sumažina liekančio vandens kiekį. Tai reiškia, kad grindys yra sausos vos po kelių minučių.

"FRV 30“ valytuvą rekomenduojama naudoti ant lygių vidaus grindų. Tai padidina siurbimo našumą ir iki minimumo sumažina liekančio vandens kiekį. Tai reiškia, kad grindys yra sausos vos po kelių minučių.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Suderinami įrenginiai