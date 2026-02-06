H 10 Q aukšto slėgio žarna su greitojo sujungimo jungtimi žarnų ričių įrenginiams
Keičiama žarna su „Quick Connect“ priedais greitam prijungimui. Visiems K 4 – K 7 klasių Kärcher prietaisams su žarnos ritėmis (nuo 2009 m. ar vėlesnių metų gamybos). Aukšto slėgio žarna yra 10 metrų ilgio ir tinkama iki 60° C temperatūrai bei iki 180 barų slėgiui.
Greitam ir patogiam valymui: 10 metrų ilgio aukšto slėgio pakaitinę žarną galima lengvai pritvirtinti prie K 4– K 7 klasių Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginių su žarnos ritėmis ir „Quick Connect“ priedais nuo 2009-ųjų metų gamybos ar vėlesnių metų. Aukšto slėgio žarna yra 10 metrų ilgio ir tinkama iki 60° C temperatūrai bei iki 180 barų slėgiui.
Savybės ir privalumai
Pakaitinė žarna 10 m
- Didelis darbo spindulys.
Greitosios jungties adapteris
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Greito jungimo sistema
- Lengvam valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|245 x 264 x 65
Suderinami įrenginiai
Priedai
H 10 Q aukšto slėgio žarna su greitojo sujungimo jungtimi žarnų ričių įrenginiams atsarginės dalys
