H 10 Q aukšto slėgio žarna su greitojo sujungimo jungtimi žarnų ričių įrenginiams

Keičiama žarna su „Quick Connect“ priedais greitam prijungimui. Visiems K 4 – K 7 klasių Kärcher prietaisams su žarnos ritėmis (nuo 2009 m. ar vėlesnių metų gamybos). Aukšto slėgio žarna yra 10 metrų ilgio ir tinkama iki 60° C temperatūrai bei iki 180 barų slėgiui.

Greitam ir patogiam valymui: 10 metrų ilgio aukšto slėgio pakaitinę žarną galima lengvai pritvirtinti prie K 4– K 7 klasių Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginių su žarnos ritėmis ir „Quick Connect“ priedais nuo 2009-ųjų metų gamybos ar vėlesnių metų. Aukšto slėgio žarna yra 10 metrų ilgio ir tinkama iki 60° C temperatūrai bei iki 180 barų slėgiui.

Savybės ir privalumai
Pakaitinė žarna 10 m
  • Didelis darbo spindulys.
Greitosios jungties adapteris
  • Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Greito jungimo sistema
  • Lengvam valymui
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,9
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 245 x 264 x 65
H 10 Q aukšto slėgio žarna su greitojo sujungimo jungtimi žarnų ričių įrenginiams atsarginės dalys

