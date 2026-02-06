H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist aukšto slėgio žarna, 10 m
Inovatyvi PremiumFlex aukšto slėgio žarna su sistema, kurios pagalba žarna nesusisuka. 10 m ilgio. Tinka K 2 - K 7 įrenginių klasėms. Netinka žarnų ritės įrenginiams, taip pat „Full Control“, „Power Control“ ar „Smart Control“ įrenginiams, priskiriamiems K 4–K 7 klasėms.
10 m ilgio PremiumFlex aukšto slėgio žarna dėl patentuotos apsaugos nuo susisukimo sistemos yra itin lanksti, leidžia dirbti netrukdomai ir gali būti greitai ir lengvai paruošta sandėliavimui. Greitoji jungtis užtikrina, kad žarna prie įrenginio bus prijungta itin greitai. Pagaminta iš PVC ir ftalatų neturinčios medžiagos. Tinkama visiems Kärcher K 2 - K 7 klasės plovimo įrenginiams, išskyrus įrenginius su žarnos rite ar Full Control įrenginius nuo K 4 iki K 7 klasės.
Savybės ir privalumai
Pakaitinė žarna 10 m
- Didelis darbo spindulys.
Greitosios jungties adapteris
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Anti-twist sistema
- Žarna nesusisuka, tačiau išlieka lanksti kiekvienam darbui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Maks. slėgis (MPa)
|18
|Ilgis (m)
|10
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|1,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|245 x 245 x 65
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Power Control
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic