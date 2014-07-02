HEPA 13 filtras DS 6
HEPA 13 filtras siurbliams DS6 patikimai filtruoja 99,95% visų dalelių, didesnių nei 0,3 µm. Specialus didelio našumo filtras turi ypač modernų sandarų sluoksnį apsaugai nuo žiedadulkių, grybelių sporų, bakterijų ir erkių ekskrementų.
Savybės ir privalumai
Tinka DS dulkių siurbliui su vandens filtru
Patikimas alergizuojančių žiedadulkių, grybelių sporų, bakterijų ir dulkių erkučių ekskrementų filtravimas
Greitesnis ir lengvesnis pakeitimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|165 x 111 x 55