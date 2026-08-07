HEPA 13 filtras VC 2
Kärcher VC 2 dulkių siurblio HEPA filtras (EN 1822: 1998) saugiai ir patikimai filtruoja smulkiausius nešvarumus, tokius kaip žiedadulkes ir alergiją sukeliančias daleles. Idealiai tinka alergiškiems žmonėms.
Geros naujienos kenčiantiems nuo alergijos ir sergantiems astma: HEPA filtras (EN 1822: 1998) užtikrina, kad dulkių siurblio išmetamas oras būtų dar švaresnis nei kambario. Patikimai filtruojami smulkiausi nešvarumai, pavyzdžiui, žiedadulkės ir alergiją sukeliančios dalelės.
Savybės ir privalumai
Plaunamas
Itin efektyvi filtravimo galia
Puikiai tinka alergiškiems žmonėms
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|156 x 109 x 25
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui