HEPA 13 filtras VC 3
Kärcher VC 3 daugiaciklinio dulkių siurblio HEPA filtras (EN 1822: 1998) saugiai ir patikimai filtruoja smulkiausius nešvarumus, tokius kaip žiedadulkes ir alergiją sukeliančias daleles. Tai reiškia, kad šalinamas oras yra švaresnis nei kambario. Idealiai tinka alergiškiems žmonėms.
Savybės ir privalumai
Itin efektyvi filtravimo galia
Puikiai tinka alergiškiems žmonėms
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|125 x 125 x 29
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui