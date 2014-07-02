HEPA filtras
HEPA12 filtras (EN1822:1998) efektyviai sulaiko ore esančias žiedadulkes, grybų sporas, bakterijas ir dulkių erkučių išskyras. Sulaiko 99.9% dulkių dalelių, didesnių nei 0.3 µm.
Puikus pasirinkimas kenčiantiems nuo alergijos ir tiems, kuriems svarbus švarus oras: HEPA12 filtras (EN1822:1998) sulaiko patalpos ore esančias žiedadulkes, grybų sporas, bakterijas ir dulkių erkučių išskyras. Filtras efektyviai valo orą bei užtikrina patikimą alergenų ir dulkių filtravimą, taip pat garantuoja tobulą švarą. Išvalytas oras yra švaresnis, nei patalpos oras, nes filtras sulaiko 99.9% dulkių dalelių, didesnių nei 0.3 µm. Idealus sprendimas žmonėms, keliantiems aukštus higienos reikalavimus gyvenamosioms patalpoms.
Savybės ir privalumai
Itin efektyvi filtravimo galia
- Žiedadulkių, grybelių sporų, bakterijų ir erkių ekskrementų filtravimas.
- Patikimas alergenų ir dulkių filtravimas.
Puikiai tinka alergiškiems žmonėms
- Sugaunama 99.9% visų alergiją sukeliančių dalelių, didesnių kaip 0.3 µm.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|158 x 105 x 22