HEPA filtras
HEPA 13 filtras užtikrina 99,5 % išvalymo laipsnį ir yra sertifikuotas pagal bandymų standartą DIN EN 1822:2019. Padidina filtravimo efektyvumą ir pagerina išmetamo oro kokybę.
Dėl įspūdingo 99,95 proc. filtravimo laipsnio mūsų HEPA 13 filtras sulaiko net smulkiausias vos kelių mikrometrų dydžio daleles. Dėl puikių filtro eksploatacinių charakteristikų beveik visi aerozoliai, virusai ir mikrobai yra sugaunami ir nebeišleidžiami atgal į aplinkos orą. HEPA 13 filtras sertifikuotas pagal DIN EN 1822:2019 bandymų standartą ir taip pat atitinka aukštus saugos standartus, taikomus higienai jautriose srityse.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Balta
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|72 x 81 x 32