HEPA filtras (HEPA 13)
Papildomai pasirenkamas kasetinis HEPA 13 filtras. Pagamintas iš popieriaus ir plastiko. Dar didesnei išeinančio oro filtracijai ir švarumui.
Dėl įspūdingos 99,95 proc. dulkių atskyrimo galios, HEPA 13 filtras sulaiko net ir kelių mikrometrų dydžio daleles. Smulkios nešvarumų dalelės, virusai ir mikrobai beveik visiškai sulaikomi dėl didelio filtro tankumo ir neišleidžiami atgal į aplinką. Sertifikuotas pagal bandymo standartą DIN EN 1822: 2019, HEPA 13 filtras taip pat atitinka aukštus saugos reikalavimus higienai jautriose vietose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|165 x 72 x 55