HEPA higienos filtras KVA2
HEPA higienos filtras (EN 1822:1998) patikimai filtruoja smulkiausias dulkių siurblio išmetamo oro daleles ir užtikrina, kad kambarių oras taps pastebimai švaresnis.
HEPA higienos filtras (EN 1822:1998) maksimaliai efektyviai filtruoja smulkiausias nešvarumų daleles, tokias kaip žiedadulkės, alergenai ir dulkės dulkių siurblio išmetamame ore. Dėl puikių filtravimo savybių po siurbimo išmetamas oras dažnai būna netgi švaresnis nei aplinkos oras. Siekiant užtikrinti optimalų našumą ir higieną, rekomenduojame keisti HEPA higienos filtrą (EN 1822:1998) kartą per metus.
Savybės ir privalumai
HEPA filtravimas pagal EN 1822:1998 standartą
- Garantuoja aukščiausius filtravimo standartus ir patikimai pašalina net mažiausias daleles – dulkeles, žiedadulkes ir alergenus.
- Užtikrina sveikesnį patalpų orą, idealiai tinka alergiškiems žmonėms.
Aukštos kokybės medžiaga
- Ilgas produkto tarnavimo laikas.
Paprastas tvarkymas ir filtro išėmimas
- Bajoneto jungtis, dėl kurios filtras keičiamas lengvai ir greitai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|89 x 89 x 35