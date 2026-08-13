Hepa14 filtras, T 10/1, T15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp
Padidina filtro našumą ir pagerina išmetamo oro kokybę: itin veiksmingas HEPA 14 filtras užtikrina 99,995 % dalelių sulaikymą ir yra sertifikuotas pagal bandymų standartą DIN EN 1822:2019.
Atitinka aukštus saugos standartus higienos požiūriu jautriose zonose: itin veiksmingas HEPA 14 filtras, sertifikuotas pagal bandymų standartą DIN EN 1822:2019, išsiskiria 99,995 proc. atskyrimo laipsniu ir sulaiko net mažiausias daleles, kurių dydis siekia vos kelis mikrometrus. Net aerozoliai, virusai ir mikrobai patikimai ir beveik visiškai sulaikomi ir nepatenka atgal į aplinkos orą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2