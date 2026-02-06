HK 4 aukšto slėgio žarna su pistoletu

Komplektas su 4 m aukšto slėgio žarna, purškimo pistoletu ir greitosios jungties adapteriu. Tinka K 2 įrenginiams, pagamintiems nuo 1992 m., be žarnos ritės.

Šis priedų rinkinys, be 4 m žarnos taip pat turi ergonomišką aukšto slėgio pistoletą ir greitos jungties adapterį K 2 įrenginiams. Rinkinys tinkamas visiems aukšto slėgio įrenginiams, pagamintiems nuo 1992 m (išskyrus įrenginius su žarnos rite).

Savybės ir privalumai
Adapteris
  • Paprastas žarnos atjungimas nuo įrenginio ir žarnos
Aukšto slėgio žarna
  • Su greitosios jungties adapteriais
Aukšto slėgio purškimo pistoletas
  • Ergonomiškam darbui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 40
Maks. slėgis (bar) 120
Ilgis (m) 4
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,8
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 551 x 190 x 188
Priedai
HK 4 aukšto slėgio žarna su pistoletu atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.