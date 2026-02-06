HK 4 aukšto slėgio žarna su pistoletu
Komplektas su 4 m aukšto slėgio žarna, purškimo pistoletu ir greitosios jungties adapteriu. Tinka K 2 įrenginiams, pagamintiems nuo 1992 m., be žarnos ritės.
Šis priedų rinkinys, be 4 m žarnos taip pat turi ergonomišką aukšto slėgio pistoletą ir greitos jungties adapterį K 2 įrenginiams. Rinkinys tinkamas visiems aukšto slėgio įrenginiams, pagamintiems nuo 1992 m (išskyrus įrenginius su žarnos rite).
Savybės ir privalumai
Adapteris
- Paprastas žarnos atjungimas nuo įrenginio ir žarnos
Aukšto slėgio žarna
- Su greitosios jungties adapteriais
Aukšto slėgio purškimo pistoletas
- Ergonomiškam darbui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Temperatūra (°C)
|max. 40
|Maks. slėgis (bar)
|120
|Ilgis (m)
|4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|551 x 190 x 188
Priedai
HK 4 aukšto slėgio žarna su pistoletu atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.