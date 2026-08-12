Hy-Protect filtras, WPC 120
„Hy-Protect“ ultrafiltras užtikrina trečiąjį filtravimo etapą „Kärcher“ WPC 120 UF keturių pakopų vandens filtravimo sistemoje.
„Hy-Protect“ ultrafiltras patikimai sulaiko bakterijas, virusus ir iki > 0,1 µm dydžio mikroplastiko daleles. Ultrafiltras vykdo trečiąjį filtravimo etapą „Kärcher“ WPC 120 UF keturių pakopų vandens filtravimo sistemoje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|71 x 71 x 272
Pritaikymo sritys
- Geriamasis vanduo