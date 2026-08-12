Hy-Protect filtras, WPC 120

„Hy-Protect“ ultrafiltras užtikrina trečiąjį filtravimo etapą „Kärcher“ WPC 120 UF keturių pakopų vandens filtravimo sistemoje.

„Hy-Protect“ ultrafiltras patikimai sulaiko bakterijas, virusus ir iki > 0,1 µm dydžio mikroplastiko daleles. Ultrafiltras vykdo trečiąjį filtravimo etapą „Kärcher“ WPC 120 UF keturių pakopų vandens filtravimo sistemoje.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (be priedų) (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 71 x 71 x 272
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Geriamasis vanduo