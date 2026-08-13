Ilgas plokščias Advanced serijos 4 mm skersmens priedas
Ilgas, tvirtas, besisukantis galingas plokščios srovės purkštukas, skirtas naudoti su Kärcher sauso ledo valymo įrenginiais. Turi greito keitimo sistemą ir ypač tinka abrazyviam naudojimui.
Ilgas Kärcher plokščias srauto purkštukas puikiai tinka abrazyviniam valymui sausu ledu, skirtam komponentams, liejimo formoms. Dėl to galima be vargo pašalinti sunkiai pašalinamus dažus, aliejus, tepalus ir suodžius. Šis plokščias srauto purkštukas yra pagamintas iš tvirto aliuminio ir nerūdijančio plieno, gali būti pasukamas purškimo pistoletu, o dėl išmanios greito keitimo sistemos yra labai paprastas naudoti.
Savybės ir privalumai
Ilgas, abrazyvus srovės kontūras
- Dėl aukšto našumo be vargo pašalinamos ir labai įsisenėjusios nuosėdos.
Greito perjungimo sistema
- Itin lengva valdyti ir platus nustatymų spektras
Tvirtas, ilgalaamžis dizainas
- Aukštos kokybės dizainas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir aliuminio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka valyti pramoninėje aplinkoje, pavyzdžiui, gamybos patalpoms valyti.
- Liejimo formų ir įrankių valymui.
- Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams
- Dažams nuo mašinų komponentų nuvalyti
- Sodo įrankių ir vejos pjovimo robotų valymui