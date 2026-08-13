Ilgas plokščios srovės purkštukas, 5 mm.
Ilgas, patvarus plokščias srauto purkštukas, skirtas Kärcher sauso ledo valymo mašinoms, pasukamas purškimo pistoletu. Su greito perjungimo sistema, labai tinkamas abrazyviniam apdorojimui.
Ilgas Kärcher plokščias srauto purkštukas puikiai tinka abrazyviniam valymui sausu ledu, skirtam komponentams, liejimo formoms. Jis be vargo pašalina sunkiai pašalinamus dažus, aliejus, tepalus ar suodžius. Šis iš aliuminio ir nerūdijančio plieno pagamintas antgalis yra labai patvarus ir gali būti pasukamas purškimo pistoletu. Išmani greito keitimo sistema daro šio plokščio srauto antgalio naudojimą itin paprastą ir patogų.
Savybės ir privalumai
Ilgas, abrazyvus srovės kontūras
- Dėl aukšto našumo be vargo pašalinamos ir labai įsisenėjusios nuosėdos.
Greito perjungimo sistema
- Itin lengva valdyti ir platus nustatymų spektras
Tvirtas, ilgalaamžis dizainas
- Aukštos kokybės dizainas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir aliuminio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|252 x 40 x 22
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka valyti pramoninėje aplinkoje, pavyzdžiui, gamybos patalpoms valyti.
- Liejimo formų ir įrankių valymui.
- Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams
- Dažams nuo mašinų komponentų nuvalyti
- Sodo įrankių ir vejos pjovimo robotų valymui