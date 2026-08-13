Ilgas purškimo antgalis
Ilgas apvalus purškimo antgalis Kärcher sauso ledo valymo sistemoms. Sukurtas abrazyviniams darbams, pavyzdžiui, užsilikusių inkrustacijų, dažų, alyvos ar suodžių šalinimui.
Puikiai tinka efektyviam, pavyzdžiui, komponentų, liejimo formų ar net pjovimo robotų valymui naudojant sauso ledo sistemas. Ilgas apvalus antgalis, pagamintas iš tvirto nerūdijančiojo plieno ir aliuminio, leidžia atlikti ypač abrazyvinius darbus ir lengvai pašalinti sunkius nešvarumus ir inkrustacijas, susidariusias dėl alyvų, riebalų, tepalų ar suodžių. Greito keitimo sistema užtikrina ypač paprastą, greitą ir patogų naudojimą.
Savybės ir privalumai
Ilgas, abrazyvus srovės kontūras
- Dėl aukšto našumo be vargo pašalinamos ir labai įsisenėjusios nuosėdos.
- Labai mažas suspausto oro ir CO2 suvartojimas.
Greito perjungimo sistema
- Itin lengva valdyti ir platus nustatymų spektras
Tvirtas, ilgalaamžis dizainas
- Aukštos kokybės dizainas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir aliuminio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
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Pritaikymo sritys
- Liejimo formų ir įrankių valymui.
- Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams
- Dažams nuo mašinų komponentų nuvalyti
- Sodo įrankių ir vejos pjovimo robotų valymui