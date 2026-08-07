Inno Foam
Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai.
"Inno Foam" komplektas - naujoviška aukšto slėgio putų sistema, skirta naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio ir HDS valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai. Dvigubas purkštuvas su putų antgaliu ir aukšto slėgio srove skalavimui. Purkštukų komplektai yra užsakomi atskirai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2
Suderinami įrenginiai
Priedai
Inno Foam atsarginės dalys
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