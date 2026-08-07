Inžektorius aukšto ir žemo slėgio sistemoms (be purkštukų)

Valymo priemonės inžektorius nepriklausomam ploviklio dozavimui aukštu ir žemu slėgiu. Maksimali dozė apie 15%.

Valymo priemonės inžektorius nepriklausomam ploviklio dozavimui aukštu ir žemu slėgiu. Maksimali dozė apie 15%.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 1,7
Suderinami įrenginiai
Priedai
Inžektorius aukšto ir žemo slėgio sistemoms (be purkštukų) atsarginės dalys

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