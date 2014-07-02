Įrankis
Įrankis su papildomais šepečiais, skirtas tokiems nedideliems plotams, kaip dušo kabinos, sienų plytelės ir kt., valyti. Galima naudoti su arba be gaubto.
Rankinis prietaisas su papildomais šepečiais, skirtas nedideliems plotams valyti. Galima naudoti su arba be gaubto. Rankiniai šepečiai skirti įsisenėjusių nešvarumų šalinimui. Jei norite lengvai pašalinti nešvarumus, galite valyti su gaubtu. Rankinis prietaisas idealiai tinkamas sienų plytelių, veidrodžių, dušo kabinų, viryklių gaubtų, viryklių ir kt. valymui.
Savybės ir privalumai
Valymo šereliai
- Įsisenėjusių nešvarumų pašalinimui
Patogus dydis
- Optimalus nedidelėms erdvėms, langams ir pan.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|165 x 200 x 60
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Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)
Pritaikymo sritys
- Virtuvių paviršiai
- Sienų plytelės
- Dušo kabina / vonia
- Kaitlentės
- Gartraukiai
- Šaldytuvas (vidus/išorė)
- Orkaitė
- Virtuvės