Išeinančio oro filtras KFI 7520
AD 4 Premium pelenų ir sauso dulkių siurblio išmetamo oro filtras – švariam išmetamam orui.
Lengvai keičiamas poliesterio išmetamo oro filtras yra idealus priedas Kärcher AD 4 Premium pelenų ir sausų dulkių siurbliui, nes jis užtikrina švarų išmetamą orą. Komplektacijoje yra du išmetamo oro filtrai. Norint užtikrinti optimalų filtravimą, oro filtrą rekomenduojame keisti kartą per metus.
Savybės ir privalumai
Lengva pakeisti
Pagamintas iš poliesterio
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Balta
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|169 x 82 x 2
Pritaikymo sritys
- Švariam išpučiamam orui