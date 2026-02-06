Išeinančio oro oro filtras
Išmetamo oro filtras išvalo orą, siurbimo metu sulaikydamas smulkias nešvarumų daleles. Suderinamas su Kärcher VC 4 Cordless myHome ir VC 4 Cordless Premium myHome įrenginiais. Rekomenduojame filtrą keisti bent kartą per metus.
Savybės ir privalumai
Smulkus filtras
- Filtruoja smulkius nešvarumus iš įsiurbto oro.
Lengva pakeisti
- Lengvesnis ištraukiamo filtro keitimas nuėmus filtro korpusą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|pilka
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|75 x 50 x 50
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui