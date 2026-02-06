Išeinančio oro oro filtras

Išeinančio oro filtras sulaiko smulkias nešvarumų daleles iš oro siurbimo metu ir yra suderinamas su VC 4 Cordless myHome ir VC 4 Cordless Premium myHome įrenginiais.

Išmetamo oro filtras išvalo orą, siurbimo metu sulaikydamas smulkias nešvarumų daleles. Suderinamas su Kärcher VC 4 Cordless myHome ir VC 4 Cordless Premium myHome įrenginiais. Rekomenduojame filtrą keisti bent kartą per metus.

Savybės ir privalumai
Smulkus filtras
  • Filtruoja smulkius nešvarumus iš įsiurbto oro.
Lengva pakeisti
  • Lengvesnis ištraukiamo filtro keitimas nuėmus filtro korpusą.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva pilka
Matmenys (I x P x A) (mm) 75 x 50 x 50
Pritaikymo sritys
  • Sauso purvo siurbimui