Įsiurbimo žarna vamzdžiams
Paruošta naudoti, vakuumui atspari įsiurbimo žarna, skirta sujungti siurblius su šuliniais ar vamzdžiais įsiurbimo dalyje. Skirta naudoti su aukšto slėgio siurbliais, buitiniam naudojimui.
Paruošta naudoti, vakuumui atspari 3/4", 0,5 m bendrojo naudojimo buitinė įsiurbimo žarna, skirta sujungti siurblius su šuliniais ar vamzdžiais įsiurbimo dalyje. Abiejuose įsiurbimo žarnos galuose 1" sujungimo sriegis (33,3 mm). Itin lanksti, todėl ženkliai sumažina triukšmą ilgalaikiuose įrenginiuose. Pastaba: naudoti šią žarną aukšto slėgio darbams nerekomenduojama!
Savybės ir privalumai
Vakuumui atsparus siurblio prijungimas prie vamzdinių šulinių ir vamzdžių.
- Jungiant siurblį buitinio vandens tiekimui, šią žarną galima naudoti kaip lanksčią jungtį siurbimo pusėje sujungiant vamzdį ir vamzdyno sistemą, kuri taip pat nepraleidžia triukšmo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|0,6
|Skersmuo
|3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|600 x 50 x 50
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.