Įsiurbimo žarnos rinkinys, 3,5 m
Pilna ir paruošta naudoti vakuumui atspari spiralinė žarna su įsiurbimo filtru ir apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta naudoti su sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Idealiai tinka naudoti kaip įsiurbimo žarnos prailginimą.
Pilna ir paruošta naudoti vakuumui atspari 1", 3,5 m bendrojo naudojimo spiralinė žarna su įsiurbimo filtru ir apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta naudoti sodo siurblių ir aukšto slėgio siurblių įsiurbimo dalyje. Galima naudoti kaip siurbimo žarnos prailginimą. Apsaugo nuo grįžtamojo srauto ir sutrumpina pripylimo trukmę. Naudojama su aukščiau paminėtais siurbliais su 1" sujungimo sriegiu (33,3 mm).
Savybės ir privalumai
Sukomplektuota, paruošta naudojimui vakuumui atspari spiralinė žarna su įsiurbimo filtru ir apsauga nuo atgalinio srauto.
- Lengvam ir patogiam prijungimui prie siurblių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|3,5
|Skersmuo
|3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 415 x 55
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.