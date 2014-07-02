Išmetamųjų dujų išėjimo jungtis 76x157 mm D199

Išmetamųjų dujų jungtis su traukiamąja sklende, skirtas prijungimui prie išmetamųjų dujų vamzdžio (jungtis HDS degikliams, skirtiems prijungimui prie kamino sistemos).

Išmetamųjų dujų jungtis su traukiamąja sklende, skirtas prijungimui prie išmetamųjų dujų vamzdžio (jungtis HDS degikliams, skirtiems prijungimui prie kamino sistemos).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo (mm) 200
Svoris (su pakuote) (kg) 2,1
Pritaikymo sritys
  • Išmetamųjų dujų sistemų prijungimui prie stacionarių karšto vandens aukšto slėgio plovyklų