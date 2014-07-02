Išmetamųjų dujų išėjimo jungtis 76x157 mm D199
Išmetamųjų dujų jungtis su traukiamąja sklende, skirtas prijungimui prie išmetamųjų dujų vamzdžio (jungtis HDS degikliams, skirtiems prijungimui prie kamino sistemos).
Išmetamųjų dujų jungtis su traukiamąja sklende, skirtas prijungimui prie išmetamųjų dujų vamzdžio (jungtis HDS degikliams, skirtiems prijungimui prie kamino sistemos).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo (mm)
|200
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,1
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Išmetamųjų dujų sistemų prijungimui prie stacionarių karšto vandens aukšto slėgio plovyklų