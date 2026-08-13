iSolar 400 Advanced
"iSolar 400“ vandeniu varomas diskinis šepetys (darbinis plotis 400 mm) skirtas 1100-1300 l/val. vandens srautui. Mažoms bei vidutinio dydžio fotovoltinėms sistemoms valyti (tinka ir pakeltoms sistemoms).
"iSolar 400" vandeniu varomas diskinis šepetys skirtas aukšto slėgio įrenginiams, kurių vandens srautas 1100-1300 l/val. Šepečio darbinis plotis 400 mm. Tinka valyti nedideles ar vidutinio dydžio fotovoltines sistemas. Dėka nedidelio svorio ir nesudėtingo valdymo gali būti patogiai valomos net ir pakeltos sistemos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|1100 / 1300
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Skersmuo (mm)
|400
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,5
Pritaikymo sritys
- Fotovoltinių / saulės elektrinių sistemų panelių valymas
Priedai
iSolar 400 Advanced atsarginės dalys
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