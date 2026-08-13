iSolar 400 Advanced

"iSolar 400“ vandeniu varomas diskinis šepetys (darbinis plotis 400 mm) skirtas 1100-1300 l/val. vandens srautui. Mažoms bei vidutinio dydžio fotovoltinėms sistemoms valyti (tinka ir pakeltoms sistemoms).

"iSolar 400" vandeniu varomas diskinis šepetys skirtas aukšto slėgio įrenginiams, kurių vandens srautas 1100-1300 l/val. Šepečio darbinis plotis 400 mm. Tinka valyti nedideles ar vidutinio dydžio fotovoltines sistemas. Dėka nedidelio svorio ir nesudėtingo valdymo gali būti patogiai valomos net ir pakeltos sistemos.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 1100 / 1300
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Pajungimo sriegis M 18
Skersmuo (mm) 400
Svoris (su pakuote) (kg) 2,5
Pritaikymo sritys
  • Fotovoltinių / saulės elektrinių sistemų panelių valymas
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iSolar 400 Advanced atsarginės dalys

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