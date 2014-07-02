iSolar aukšto slėgio žarna 7

Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 7". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.

Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta naudoti kartu su "iSolar TL 7". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis - idealiai tinka teleskopinio strypo prailginimui ar sutraukimui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Teleskopinio vamzdžio ilgis (m) 8,5
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 155
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 1,6
Suderinami įrenginiai
iSolar aukšto slėgio žarna 7 atsarginės dalys

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