Išorinis antgalio apšvietimas, L2P
L2P įrenginių LED darbinė lemputė stebina 170 liumenų ryškumo iki 5val. apšvietimu ir užtikrina optimalų matomumą valant sausuoju ledu. Lemputė yra lengvai sumontuojama ir atspari vandeniui.
Ši LED darbinė lemputė buvo specialiai sukurta taip, kad tiktų tiesiogiai montuoti ant skysčio pavertimo granulėmis (L2P) įrenginių antgalių, ir pagerina darbo zonos apšvietimą. Dėl blogų apšvietimo sąlygų valymo darbų rezultatai gali būti ne tokie, kokių tikėjotės. Šios LED lemputės 170 liumenų šviesos srautas užtikrina optimalų apšvietimą ir pagerina matomumą mažiausiai 5 darbo valandas. Montavimas ypač paprastas – tereikia ją pritvirtinti prie antgalio. Lemputė mažai sveria, todėl nedaro poveikio įrenginio valdymui. Taip pat ši darbinė lemputė atspari vandeniui. Tiekiama kartu su viena CR123 ličio jonų baterija. Papildomas baterijas galima įsigyti atskirai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3