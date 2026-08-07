Išpurškimo ieties ilgiklis, 1000 mm

Purkškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maksimalus darbinis slėgis (bar) 300
Ilgis (mm) 1000
Temperatūra (°C) max. 155
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
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