Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas

1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.

1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maksimalus darbinis slėgis (bar) 300
Ilgis (mm) 1050
Temperatūra (°C) max. 155
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Rankena pasukamas
Svoris (su pakuote) (kg) 1
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