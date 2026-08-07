Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas

1050 mm ilgio nerūdijančio plieno išpurškimo ietis (su rankine jungtimi) su ergonomiška rankena, kad būtų patogu ir saugu naudoti. Pasukama 360° kampu, veikiant slėgiui.

1050 mm ilgio nerūdijančio plieno išpurškimo ietis (su rankine jungtimi) su ergonomiška rankena, kad būtų patogu ir saugu naudoti. Pasukama 360° kampu, veikiant slėgiui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maksimalus darbinis slėgis (bar) 300
Ilgis (mm) 1050
Temperatūra (°C) max. 155
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Rankena pasukamas
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9