Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas
1050 mm ilgio nerūdijančio plieno išpurškimo ietis (su rankine jungtimi) su ergonomiška rankena, kad būtų patogu ir saugu naudoti. Pasukama 360° kampu, veikiant slėgiui.
1050 mm ilgio nerūdijančio plieno išpurškimo ietis (su rankine jungtimi) su ergonomiška rankena, kad būtų patogu ir saugu naudoti. Pasukama 360° kampu, veikiant slėgiui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maksimalus darbinis slėgis (bar)
|300
|Ilgis (mm)
|1050
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Rankena
|pasukamas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9